Ditador Nicolás Maduro faz apelo aos cristãos dos Estados Unidos

Nesta sexta-feira (14), o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou uma mensagem aos que chamou de “irmãos cristãos” das igrejas dos Estados Unidos para que “soem os sinos” da paz, e “não os tambores da guerra”. O pedido ocorre em um momento em que o governo de Donald Trump, presidente dos EUA, mantém uma mobilização militar no mar do Caribe que Caracas vê como uma ameaça.





– Lançamos nossa mensagem da Venezuela aos cristãos dos Estados Unidos, aos cristãos da nossa América, para que levemos o estandarte da paz, da harmonia, do perdão, da misericórdia grande do Senhor – afirmou o líder chavista em um encontro de oração pela paz da Venezuela.





Compareceram à reunião, que aconteceu no Palácio de Miraflores, sede do governo, em Caracas, o filho do líder chavista, Nicolás Maduro Guerra, que é vice-presidente de Assuntos Religiosos do governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), e representantes de diferentes igrejas e denominações religiosas.





Mais cedo, ao participar do Encontro de Juristas em Defesa do Direito Internacional, Maduro também se dirigiu aos americanos pedindo para que detenham “a mão enlouquecida de quem ordena bombardear, matar e levar uma guerra à América do Sul, ao Caribe”, sem mencionar nenhum nome em concreto, e para impedirem “uma tragédia” em “toda a América”.





Maduro se pronunciou um dia depois de o Pentágono anunciar a operação Lança do Sul, com o alegado objetivo de combater o narcotráfico originado na América Latina, embora sem detalhar os objetivos nem as operações específicas.





Nesta sexta-feira, o presidente americano, Donald Trump, teve reuniões na Casa Branca sobre a Venezuela com integrantes do Pentágono, nas quais foram debatidas “várias opções” sobre possíveis ações militares, segundo informou o jornal The Washington Post.





Com informações do Pleno News