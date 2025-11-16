Tentativa de homicídio é registrada no bairro Vila Recanto I, em Sobral

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde deste sábado no bairro Vila Recanto I, em Sobral. Segundo informações preliminares, um homem chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo contra um jovem identificado apenas como Pedro.





A vítima recebeu atendimento imediato e foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Até o momento, não há atualização oficial sobre seu estado de saúde.





Após os disparos, o suspeito fugiu em direção desconhecida. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligências na região com o objetivo de identificar e localizar o autor do crime.





Novas informações sobre o caso serão divulgadas em breve. Com informações do portal Sobral Online.