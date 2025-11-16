Jogos atrasados movimentam o Brasileirão e alteram a ponta da tabela

Os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro mexeram diretamente na tabela e mudaram o panorama da disputa pelo título e pela permanência na elite. O Flamengo venceu sua partida pendente e assumiu a liderança, enquanto o clássico entre Santos e Palmeiras terminou com vitória santista, resultado que tirou o Peixe da zona de rebaixamento e deixou o rival em situação mais delicada.





Pelo duelo que restava da 12ª rodada, o Flamengo confirmou o ótimo momento na competição. Com uma goleada imponente por 5 a 1 sobre o Sport, o rubro-negro somou três pontos fundamentais e, com a combinação dos resultados da rodada, ultrapassou seu concorrente direto na briga pela liderança. O triunfo levou o clube carioca aos 71 pontos, número suficiente para assumir a ponta da tabela.





Já no clássico atrasado da 13ª rodada, o Santos mostrou força diante da sua torcida e venceu o Palmeiras com um gol nos acréscimos. Com boa marcação, maior posse de bola e controle das ações durante boa parte do jogo, o Peixe conquistou uma vitória crucial, que foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento e aliviar a pressão interna.





Do outro lado, o revés complicou a situação do Palmeiras. A equipe alviverde enfrentou dificuldades na criação de jogadas e não conseguiu reagir após sofrer o gol decisivo nos minutos finais. Com a derrota, o time perdeu a liderança do Brasileirão e permaneceu com 68 pontos, agora atrás do Flamengo.





Os dois clubes que disputam o topo da tabela entraram em campo com o mesmo número de desfalques, já que tinham atletas servindo às suas seleções. Apesar disso, foi o Flamengo quem conseguiu aproveitar melhor o cenário adverso, venceu com autoridade e assumiu a primeira colocação, intensificando ainda mais a reta final emocionante do Campeonato Brasileiro.





