NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 139 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (13) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 06
Ajudante de motorista 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente de mídias sociais 01
Atendente de mesa 01
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de linha de produção 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Barman 01
Bibliotecário 01
Camareira de hotel 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 01
Coordenador de administração de pessoal 01
Coordenador de eventos 01
Cozinheiro de restaurante 01
Empregado doméstico arrumador 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Estoquista 02
Garçom 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Montador instalador de acessórios 01
Motorista entregador 01
Nutricionista 02
Operador de caixa 08
Pasteleiro 01
Pedreiro 08
Promotor de vendas 01
Representante comercial autônomo 01
Salgadeiro 02
Servente de pedreiro 01
Técnico de enfermagem 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de serviços 02
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 11
Total 83
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 03
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 56
