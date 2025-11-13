Homem com histórico de homicídios é preso em operação da Polícia Civil em Tianguá

Um homem de 34 anos, com uma extensa ficha criminal marcada por pelo menos seis passagens por homicídio, foi preso pela Polícia Civil durante uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (12), no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.





A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa. De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como um dos membros mais atuantes de uma facção criminosa que atua na região. Ele teria voltado a se envolver em atividades ilícitas após ter sido colocado em liberdade recentemente.





Além dos homicídios, o homem também possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.





Com a captura, a Polícia Civil pretende aprofundar as investigações para identificar e prender outros integrantes do grupo criminoso.





A ação faz parte dos esforços das forças de segurança para combater a criminalidade organizada e reforçar a manutenção da ordem pública na região da Serra da Ibiapaba. Com informações de Ibiapaba 24h.