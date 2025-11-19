CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 19 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 151 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (19) EM SOBRAL

quarta-feira, novembro 19, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de obras 04

Assessor de microcrédito 01

Assistente administrativo 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 01

Atendente de balcão 01

Atendente do setor de frios e laticínios 01

Auxiliar administrativo 02

Auxiliar de cozinha 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de linha de produção 03

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Barman 01

Comprador 01

Confeiteiro 02

Consultor de vendas 05

Coordenador de administração de pessoal 01

Coordenador de eventos 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 02

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Mestre de obras 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Motorista entregador 01

Operador de caixa 07

Pasteleiro 01

Pedreiro 04

Promotor de vendas 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 02

Salgadeiro 01

Servente de pedreiro 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico de vendas 02

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 01

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 08

Total 89



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Estoquista 02

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 52

