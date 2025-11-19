NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 151 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (19) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Ajudante de obras 04
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 01
Atendente de balcão 01
Atendente do setor de frios e laticínios 01
Auxiliar administrativo 02
Auxiliar de cozinha 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de linha de produção 03
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Barman 01
Comprador 01
Confeiteiro 02
Consultor de vendas 05
Coordenador de administração de pessoal 01
Coordenador de eventos 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 02
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Mestre de obras 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Motorista entregador 01
Operador de caixa 07
Pasteleiro 01
Pedreiro 04
Promotor de vendas 01
Repositor - em supermercados 01
Representante comercial autônomo 02
Salgadeiro 01
Servente de pedreiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico de vendas 02
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 01
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Total 89
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Estoquista 02
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 52
