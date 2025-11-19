NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 151 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (19) EM SOBRAL









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS





Ajudante de obras 04





Assessor de microcrédito 01





Assistente administrativo 01





Assistente de mídias sociais 01





Assistente de vendas 01





Atendente de balcão 01





Atendente do setor de frios e laticínios 01





Auxiliar administrativo 02





Auxiliar de cozinha 01





Auxiliar de limpeza 01





Auxiliar de linha de produção 03





Auxiliar de marceneiro 01





Auxiliar de mecânico de autos 01





Auxiliar técnico de refrigeração 01





Barman 01





Comprador 01





Confeiteiro 02





Consultor de vendas 05





Coordenador de administração de pessoal 01





Coordenador de eventos 01





Desenhista projetista de construção civil 01





Empregado domestico nos servicos gerais 01





Engenheiro civil 01





Estoquista 02





Fiscal de prevenção de perdas 01





Garçom 01





Gerente de loja e supermercado 01





Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01





Mecânico de automóvel 01





Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01





Mecânico de refrigeração 01





Mestre de obras 01





Montador instalador de acessórios 01





Motofretista 01





Motorista entregador 01





Operador de caixa 07





Pasteleiro 01





Pedreiro 04





Promotor de vendas 01





Repositor - em supermercados 01





Representante comercial autônomo 02





Salgadeiro 01





Servente de pedreiro 01





Supervisor de vendas comercial 01





Técnico de operações de telecomunicações 01





Técnico de refrigeração (instalação) 02





Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01





Técnico de vendas 02





Vendedor de serviços 02





Vendedor interno 01





Vendedor porta a porta 06





Vendedor pracista 08





Total 89













PESSOA COM DEFICIÊNCIA





Estoquista 02





Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50



