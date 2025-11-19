Vitória do povo brasileiro, diz Tarcísio sobre aprovação da Lei Antifacções

Lei foi relatada na Câmara por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública paulista.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), celebrou a aprovação do Projeto de Lei (PL), que visa intensificar a luta contra o crime organizado no país, na noite desta terça-feira (18).





O “PL Antifacções” estava sob relatoria do deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que se licenciou do cargo de chefe da Secretaria de Segurança Pública no governo paulista.





O resultado de 370 votos a favor, contra 110 contrários, significa uma “vitória para o povo brasileiro”.





“Vitória do povo brasileiro no Congresso. A aprovação do Marco Legal da Segurança Pública, relatado pelo nosso secretário Guilherme Derrite (PP-SP), é um passo decisivo para asfixiar o crime organizado. Acabou a impunidade. Em São Paulo e no Brasil, o recado é claro: Lugar de Bandido é na cadeia”, disse o governador no X (Antigo Twitter).





A proposta teve bastante resistência do governo federal, tendo que chegar a uma 5ª versão do texto para chegar a um consenso na Câmara. A base aliada de Lula (PT) era contra a equiparação de facções criminosas ao terrorismo, gerando tumulto contra a relatoria de Derrite.





O substitutivo tipifica a conduta de “domínio social estruturado”, voltada a organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas e grupos paramilitares.





Com o texto-base aprovado, os deputados passaram à análise dos destaques, que ainda podem modificar trechos da proposta.





O texto segue agora para o Senado Federal e terá a relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que também faz parte do colegiado da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.



