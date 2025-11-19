Polícia flagra drogas em escola no Rio, prende 17 e 2 bandidos morrem

Comando Vermelho usa escolas como bunkers contra polícia.

A nova fase da Operação Contenção, deflagrada nesta quarta-feira (19) por policiais do Rio de Janeiro, flagrou uma grande quantidade de drogas escondida por criminosos da facção Comando Vermelho em uma escola. Segundo a Polícia Civil fluminense, a operação na Vila Kennedy prendeu oito suspeitos e matou outros dois, e apreendeu dois fuzis e uma pistola, durante o cerco à expansão do domínio territorial da organização criminosa na Zona Oeste do Rio.





A Polícia Civil ressalta que a apreensão das drogas em uma unidade de ensino demonstra uma prática recorrente da facção Comando Vermelho de utilizar escolas como bunkers para ludibriar a ação das forças de segurança. E ressalta que a operação efetivada por policiais civis e militares combate a expansão do Comando Vermelho e as atividades ilegais praticadas no território explorado pela facção.





“Essa é mais uma etapa da Operação Contenção e mostra o combate ao Comando Vermelho, em suas diversas atividades delituosas. A facção se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes, fortalecendo sua estrutura financeira. Por meio de investigação e ações estratégicas, estamos enfraquecendo a organização criminosa”, declarou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.





A operação desta quarta reuniu agentes da 34ª DP (Bangu), da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.





Em 28 de outubro, ocorreu a fase de maior repercussão da Operação Contenção, quando o cerco a faccionados do Comando Vermelho nos complexos de favelas da Penha e do Alemão teve um saldo de 121 mortos, entre eles quatro policiais militares assassinados pelos criminosos, na Zona Norte do Rio.





Fonte: Diário do Poder