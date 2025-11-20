Polícia Civil deflagra operação e prende quatro pessoas em posse de drogas, armas, celulares e carros de luxo

Os alvos são integrantes de um grupo criminoso de origem carioca com atuação em Caucaia.

Intitulada “Sórdida Pecúnia”, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), uma operação que visa desarticular e asfixiar financeiramente um grupo criminoso que atua diretamente no comércio de entorpecentes e na lavagem de dinheiro no município de Caucaia, na Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza. Ao todo, 36 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos também em Maracanaú, Fortaleza e no estado do Rio de Janeiro. Drogas, armas e carros de luxo foram apreendidos.





Com informações de uma investigação iniciada pelo Departamento de Recuperação de Ativos, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, e com os endereços dos alvos investigados e os mandados de busca e apreensão em mãos, equipes da Delegacia de Caucaia, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Polícia Metropolitana, saíram em campo e cumpriram as decisões judiciais contra indivíduos que, com base nas investigações, atuam diretamente na venda de drogas e na lavagem de dinheiro. Entre os alvos, destaca-se um homem, de 28 anos. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão que resultou no recolhimento de veículos de luxo, incluindo um elétrico, além de arma de fogo e dinheiro.





Ainda conforme o que foi apurado, esse indivíduo atuava diretamente na lavagem de dinheiro e na realização de empréstimos, ostentando uma vida de luxo. Durante a operação, outras três pessoas também foram presas em flagrante. Os alvos estavam em posse de armas de fogo, dinheiro, munições e cartões de crédito. Ao todo, durante a ofensiva, 36 mandados de busca foram cumpridos e quatro pessoas foram capturadas e presas em flagrante.





Foram recolhidos 47 celulares, sete veículos — sendo dois de luxo e um elétrico —, 120 munições de diversos calibres, duas armas de fogo, além de entorpecentes e dinheiro em espécie. A PCCE também pediu o bloqueio de 36 contas bancárias, com valores de até um milhão de reais por conta, totalizando 36 milhões de reais.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.