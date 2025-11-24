COMUNICADO CNH POPULAR 2025

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informa aos candidatos inscritos no programa CNH Popular 2025, para as 25 mil vagas de ampla concorrência, em todos os 184 municípios cearenses, que as inscrições entram em período de análise a partir do último dia 17. Acompanhe a sua inscrição no link disponível na página inicial do site oficial do Detran-CE





As demais modalidades (universitários; indígenas; quilombolas; surdos; mulheres com medidas protetivas) também passarão por análise de conferência de documentos em data a ser anunciada pelo órgão estadual de trânsito.