Estudante de medicina morre em acidente de carro em Miraíma/CE

Veículo em que o jovem estava perdeu o controle e caiu em uma ribanceira.

Um estudante de medicina morreu em um acidente de carro na localidade de Brotas, na zona rural do município de Miraíma, no interior do Ceará, na madrugada de quinta-feira (20).





José Luiz Nunes Júnior, conhecido como Jota, de 19 anos, estava em um veículo, acompanhado de outros jovens, quando o automóvel perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.





O universitário morreu no local. Já os outros ocupantes do veículo, foram socorridos para uma unidade hospitalar. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.





A Secretaria da Segurança Pública informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram enviadas ao local. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Delegacia de Itapipoca.





José Luiz é filho da empresária Deusa Pontes e sobrinho da prefeita da cidade maranhense de Chapadinha, Dulcinele Belezinha. A prefeitura da cidade divulgou uma nota de pesar pela morte do jovem.





"Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com sua mãe, Deuza Meneses, com a Prefeita Belezinha, sua tia, e com todos os familiares e pessoas enlutadas, pedindo a Deus que conceda força e conforto para superar esta perda irreparável. Que a memória de José Luiz permaneça como exemplo de um jovem promissor, sonhador e comprometido com o bem", diz a nota de pesar da prefeitura de Chapadinha.





Via portal A Voz Sta Quitéria