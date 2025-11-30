Carlos questiona por que Vorcaro foi solto e Bolsonaro segue preso

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) publicou neste sábado (29) uma dura crítica ao sistema de Justiça brasileiro, questionando quais motivos que explicariam a libertação do empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, enquanto seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, permanece preso. No texto divulgado nas redes sociais, Carlos afirma que a pergunta em questão ecoa “entre milhões de brasileiros”.





Em sua postagem, Carlos narra que Vorcaro é “conectado ao alto empresariado, à Faria Lima, a bancos bilionários e a círculos políticos que realmente movem as engrenagens do poder em Brasília” e aponta que o caso dele “avançou e se encerrou com a rapidez típica de quem pertence ao ‘círculo certo’, onde decisões são céleres, interpretações são flexíveis e portas institucionais estão sempre abertas”.





Por outro lado, de acordo com o vereador, Bolsonaro é “mantido preso em um processo amplamente questionado, marcado por atropelos jurídicos e pela ausência do devido processo legal. E, mesmo com problemas de saúde gravíssimos, permanece isolado sob um regime que pode colocar sua vida em risco”.





– A sensação é clara: não se trata apenas de decisões judiciais, mas de um mecanismo político que opera com pesos e medidas diferentes — punindo uns com rigor e poupando outros com suavidade. Um sistema que fala em legalidade enquanto age conforme a conveniência dos mesmos grupos que moldam os bastidores do país – aponta o parlamentar.





Ao concluir a mensagem, Carlos diz que esse contexto demonstra que a “liberdade de Vorcaro e a prisão de Bolsonaro não são fatos isolados”, mas “partes de um mesmo quadro, onde a justiça parece ter preferências e donos”.





Enquanto isso, Bolsonaro luta, doente e vulnerável, em um processo que jamais deveria seguir adiante sem as garantias básicas da Constituição – e o Brasil assiste entre a indignação e um silêncio cada vez mais imposto – finaliza.





Fonte: Diário Brasil Notícias