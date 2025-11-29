Flamengo vence o Palmeiras e conquista o tetra da Libertadores

Em uma noite histórica para o futebol sul-americano, o Flamengo venceu o Palmeiras e se sagrou campeão da Copa Libertadores, garantindo o quarto título de sua gloriosa trajetória no torneio continental.





O jogo, marcado por forte tensão e equilíbrio, teve momentos de pura emoção para as duas torcidas. Após um primeiro tempo estudado e com chances distribuídas, o segundo tempo ganhou contornos dramáticos. Foi somente aos 67 minutos, já na etapa complementar, que saiu o gol que decidiu a final. Em uma jogada trabalhada, o Flamengo encontrou espaço na defesa palmeirense e balançou as redes, explodindo a torcida rubro-negra em festa.





Depois do gol, o Palmeiras até tentou reagir, pressionando e buscando o empate, mas o Flamengo conseguiu segurar o resultado com segurança e disciplina tática. O apito final confirmou: o Flamengo é tetra campeão da Libertadores, consolidando-se como uma das maiores forças do continente.





A nação rubro-negra celebra em todos os cantos do país e do mundo. Parabéns aos flamenguistas por mais um título inesquecível!