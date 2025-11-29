Prefeitura de Sobral realiza ação do Novembro Azul no Mercado Público

A Prefeitura de Sobral realizou, na manhã desta quinta-feira (27/11), uma ação especial em alusão ao Novembro Azul no Mercado Público. A iniciativa levou à população um momento de acolhimento, serviços básicos de saúde, atendimentos do CadÚnico, orientações sobre a saúde do homem e atendimento da Sala do Empreendedor.





Além disso, a programação contou com apresentação da Banda da Guarda Civil Municipal de Sobral, serviços de beleza, aferição de pressão e massagem, com o apoio do Serviço Social do Transporte (SEST), do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e do Instituto de Beleza DDR, ampliando ainda mais o cuidado e a atenção oferecidos à comunidade.





A ação foi realizada em parceria entre as secretarias do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Segurança Cidadã, dos Direitos Humanos e da Assistência Social, Juventude e Cultura, da Saúde e da Educação, reforçando o compromisso conjunto das instituições em promover a saúde preventiva e fortalecer o acesso da população a serviços essenciais.