Sobral avança na emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no distrito de Jaibaras

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança Cidadã (SESEC), da Coordenadoria de Cidadania e da Gerência de Inserção Social, está realizando a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para moradores do distrito de Jaibaras.





Os atendimentos contemplam as pessoas que realizaram o agendamento durante a 5ª edição do Cidadania na Base, projeto itinerante que leva serviços de emissão de documentos para a população, realizada em 8 de novembro, ocasião em que mais de 200 cadastros foram efetuados.





Desde a semana passada, as equipes vêm se deslocando até o distrito para garantir a continuidade dos atendimentos. As ações estão sendo realizadas no CRAS Jaibaras, onde serão concluídas ao longo dos meses de dezembro e janeiro de 2026.





Nesta quarta-feira (26/11), foram entregues as primeiras Carteiras de Identidade Nacional aos moradores. Os documentos disponibilizados hoje correspondem aos atendimentos iniciados na semana passada. As ações para emissão da nova CIN seguirão até 2026, permitindo que todas as pessoas cadastradas recebam o documento com comodidade, proximidade e acompanhamento das equipes da Segurança Cidadã.