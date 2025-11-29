Após 18 anos juntos, Gilmar Mendes e Guiomar Feitosa anunciam separação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e a advogada Guiomar Feitosa se separaram após 18 anos de relacionamento. A informação foi divulgada neste sábado (29) pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Apesar do fim da união, ambos afirmaram que continuarão amigos.





“Cansamos de ser casados, mas não cansamos, e jamais cansaremos, de ser amigos”, declarou Guiomar. Gilmar reforçou o sentimento: “Nada muda em uma relação de muita amizade e respeito”.









História de um relacionamento longevo





Gilmar e Guiomar se conheceram ainda na década de 1970, quando ambos cursavam Direito na Universidade de Brasília (UnB). À época, cada um seguiu sua trajetória pessoal e profissional, incluindo outros casamentos. O reencontro que daria início ao relacionamento ocorreu anos mais tarde, quando já estavam separados de suas uniões anteriores.





Os dois se casaram em 2007, formando o que Guiomar descreveu como um verdadeiro “familião”:





– 5 filhos e 4 netos dela

– 2 filhos e 4 netos dele





Mesmo já separados, o ex-casal realizou uma viagem juntos à Europa nesta semana, demonstrando que a convivência e o afeto permanecem.

Trajetórias marcadas pela atuação jurídica e política





Guiomar Feitosa construiu carreira sólida no Judiciário. Foi assessora do então ministro Marco Aurélio Mello e, durante sua presidência no STF, assumiu o cargo de secretária-geral do Tribunal, tornando-se figura influente nos bastidores jurídicos e políticos de Brasília.





Gilmar Mendes, por sua vez, foi indicado ao STF pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após ocupar o cargo de Advogado-Geral da União. De acordo com a coluna, foi justamente nesse período que os caminhos dos dois voltaram a se cruzar, dando início ao namoro que resultaria em quase duas décadas de vida conjugal.



