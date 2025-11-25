CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 25 de novembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 129 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (25) EM SOBRAL

terça-feira, novembro 25, 2025


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de orçamento 01

Ajudante de motorista 02

Ajudante de obras 04

Assessor de microcrédito 01

Assistente administrativo 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Comprador 01

Confeiteiro 01

Consultor de vendas 06

Controlador de pragas 01

Cozinheiro de restaurante 01

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Estoquista 01

Fiel de depósito 01

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Gerente de loja e supermercado 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mestre de obras 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 02

Motorista entregador 01

Operador de caixa 03

Operador de vendas (lojas) 01

Pasteleiro 01

Pedreiro 04

Recepcionista atendente 01

Repositor - em supermercados 01

Representante comercial autônomo 04

Salgadeiro 02

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico de vendas 02

Vendedor de serviços 02

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 04

Vigia noturno 01

Total 76



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de estoque 01

Estoquista 02

Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50

Total 53

