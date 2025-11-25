NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 129 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (25) EM SOBRAL

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de orçamento 01
Ajudante de motorista 02
Ajudante de obras 04
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar de linha de produção 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Comprador 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 06
Controlador de pragas 01
Cozinheiro de restaurante 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 01
Fiel de depósito 01
Fiscal de prevenção de perdas 01
Garçom 01
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mestre de obras 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 02
Motorista entregador 01
Operador de caixa 03
Operador de vendas (lojas) 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 04
Recepcionista atendente 01
Repositor - em supermercados 01
Representante comercial autônomo 04
Salgadeiro 02
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico de vendas 02
Vendedor de serviços 02
Vendedor interno 03
Vendedor porta a porta 04
Vigia noturno 01
Total 76
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de estoque 01
Estoquista 02
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 53
