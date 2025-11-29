CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sábado, 29 de novembro de 2025

Daniel Vorcaro, do Banco Master, deixa prisão com tornozeleira

sábado, novembro 29, 2025

Executivo foi solto após decisão de desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi solto na manhã deste sábado (29), com tornozeleira eletrônica, após passar 11 dias preso depois de ser alvo da Operação Compliance Zero. Vorcaro e outros quatro executivos do banco conseguiram um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Vorcaro estava no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos desde a última segunda-feira (24).

A decisão que beneficiou Vorcaro e outros quatro executivos investigados pela Polícia Federal por crimes financeiros na gestão do Master foi assinada pela desembargadora Solange Salgado.

– Não obstante a presença inicial dos elementos justificadores do decreto prisional, cumpre destacar que os delitos atribuídos ao paciente (Vorcaro) não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – anotou a magistrada.

Salgado substituiu a prisão preventiva dos alvos da Compliance Zero por medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo; proibição de manter contato com outros investigados; proibição de ausentar-se da Comarca; recolhimento domiciliar no período noturno; proibição de exercer atividade financeira; e entrega do passaporte com vedação de sair do país.

No caso de Vorcaro, a Polícia Federal já havia retido seu passaporte. O banqueiro foi preso no último dia 17 quando tentava embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior. No dia seguinte, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição.

Daniel Vorcaro é acusado de fraudes financeiras de R$ 12,2 bilhões. Segundo as investigações da Polícia Federal, o Banco Master teria vendido carteiras falsas de crédito ao BRB, com o objetivo de cobrir o rombo nas suas contas. O Master argumenta ter agido de boa-fé no negócio com o BRB, por isso permitiu que o banco público substituísse as carteiras de crédito por outros ativos.

Em março, o BRB, banco do governo do Distrito Federal, fez uma oferta de compra pelo Master. Após cinco meses de análise e intensa disputa nos bastidores, o Banco Central vetou a transação. No dia 18 de novembro, junto com a prisão de Vorcaro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master.

*Com informações AE

