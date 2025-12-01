Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas apreendidas no Ceará

A Polícia Civil do Ceará ultrapassa a marca de cinco toneladas de drogas destruídas somente em 2025.

A Polícia Civil (PCCE), por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), realizou a última incineração de drogas do ano de 2025. A queima envolve materiais apreendidos em operações policiais e enviados para destruição por determinação judicial. O procedimento contou com o acompanhamento do Ministério Público do Ceará (MPCE), do Poder Judiciário e da Vigilância Sanitária, conforme determina a legislação.





Ao todo, foram incinerados 1.513,080 kg de substâncias ilícitas, provenientes de 1.243 processos judiciais que tramitam em 22 comarcas e 52 varas do Ceará. As apreensões ocorreram entre 2014 e 2025. Com essa ação, a PCCE ultrapassa a marca de cinco toneladas de drogas destruídas somente em 2025, reforçando o compromisso da instituição no enfrentamento ao crime organizado e na retirada de entorpecentes de circulação.





Foram destruídos 1.240,870 kg de maconha, 32,896 kg de crack, 141,321 kg de cocaína, 94,138 kg de pó branco (outra forma de cocaína), 3,445 kg de haxixe e 239 g de skunk. Também foram incinerados 38 micro-selos de LSD, 1.422 comprimidos de ecstasy, 276 comprimidos psicotrópicos diversos, 27 garrafas de loló, 567 frascos pequenos de loló, 63 frascos de lança-perfume, 164 mudas de maconha, 171 g de folhas de cannabis, 1.295 medicamentos diversos e 546 anabolizantes diversos.





As substâncias são vinculadas a processos das comarcas de Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Crateús, Frecheirinha, Fortaleza, Horizonte, Ibiapina, Ipu, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Santa Quitéria, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tianguá, Umirim e Viçosa do Ceará.





(PC/CE)