CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Em Camocim, Governo do Ceará inaugura quartel dos Bombeiros, delegacia e areninha nesta terça-feira (2)

segunda-feira, dezembro 01, 2025  Nenhum comentário

Nesta terça-feira (2), às 10h, o governador Elmano de Freitas estará em Camocim para a inauguração de três equipamentos construídos pelo Governo do Ceará no município e que beneficiarão toda a região.

Com investimento total de cerca de R$ 4,3 milhões, a cidade passa a contar com um novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, uma Delegacia de Polícia Civil em sede própria e mais uma areninha.


Serviço

Inauguração de quartel dos Bombeiros, delegacia e areninha em Camocim
Data: 2 de dezembro (terça-feira)
Horário: 10h
Local: Quartel dos Bombeiros – Rua Carlos Trevia, S/N, bairro Nossa Senhora de Fátima, Camocim-CE

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 