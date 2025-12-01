Em Camocim, Governo do Ceará inaugura quartel dos Bombeiros, delegacia e areninha nesta terça-feira (2)

Nesta terça-feira (2), às 10h, o governador Elmano de Freitas estará em Camocim para a inauguração de três equipamentos construídos pelo Governo do Ceará no município e que beneficiarão toda a região.
Com investimento total de cerca de R$ 4,3 milhões, a cidade passa a contar com um novo Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, uma Delegacia de Polícia Civil em sede própria e mais uma areninha.
Serviço
Inauguração de quartel dos Bombeiros, delegacia e areninha em Camocim
Data: 2 de dezembro (terça-feira)
Horário: 10h
Local: Quartel dos Bombeiros – Rua Carlos Trevia, S/N, bairro Nossa Senhora de Fátima, Camocim-CE
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria