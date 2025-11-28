LADRÃO FAZ ARRASTÃO EM CLÍNICA NO CENTRO DE SOBRAL

Na manhã desta sexta-feira (28), por volta das 11h49, um furto foi registrado em uma clínica localizada na Rua Menino Deus, no Centro de Sobral. Um ladrão usando uma farda azul de uma empresa de serviços terceirizados entrou no local e fez um arrastão.





Testemunhas relataram que o suspeito vestia uniforme azul marinho com listras verde, calça jeans e chinelo. Ao chegar à recepção, ele teria aproveitado um momento de distração para subtrair vários celulares pertencentes a colaboradores da clínica.





Após cometer o crime, o suspeito fugiu rapidamente em uma bicicleta. Funcionários também notaram que ele usava uma tornozeleira eletrônica, o que pode auxiliar na identificação pelas autoridades.





O ladrão já teria sido visto anteriormente nas proximidades da clínica e seria conhecido por frequentar a região do Bairro Dom Expedito. O estabelecimento possui imagens de câmeras de segurança que registraram toda a ação criminosa.





A Polícia Civil de Sobral investiga o caso.