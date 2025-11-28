CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Sobral realiza Mais Saúde aos sábados com dia D de multivacinação nos CSFs

sexta-feira, novembro 28, 2025  Nenhum comentário

A ação ocorre das 8h às 12h nos Centros de Saúde da Família (CSFs) da sede e dos distritos.
A Prefeitura de Sobral promove, neste sábado (29/11), mais uma edição do programa Mais Saúde aos Sábados, iniciativa que, desta vez, será marcada pelo Dia D de Multivacinação. A ação ocorre das 8h às 12h nos Centros de Saúde da Família (CSFs) da sede e dos distritos, ampliando o acesso da população aos serviços essenciais de saúde.

Durante toda a manhã, os CSFs funcionarão com atendimento médico e de enfermagem, além de serviços odontológicos, atividades de puericultura coletiva e outras ações direcionadas ao cuidado integral das famílias. A mobilização busca facilitar o atendimento de quem não consegue se deslocar aos serviços durante a semana.

A multivacinação será o ponto central da edição, reforçando a importância de manter o calendário vacinal em dia. A Secretaria da Saúde alerta que as vacinas são fundamentais para prevenir doenças, evitar surtos e proteger principalmente crianças, idosos e grupos mais vulneráveis. A atualização das doses é considerada uma das estratégias mais eficazes para garantir a saúde coletiva.

Com o Dia D, o município reforça o compromisso de ampliar a cobertura vacinal e incentivar que todos compareçam ao CSF mais próximo, levando documento de identificação e cartão de vacina. Iniciativas como esta fortalecem a prevenção, reduzem riscos e contribuem para um ambiente mais seguro para toda a comunidade.

Via portal Sistema Paraíso

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 