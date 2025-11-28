"Não vai sobreviver", adverte o filho Carlos sobre Bolsonaro

Ele já havia relatado episódios de soluços e refluxo exigindo socorro médico.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta quinta-feira (27), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve mais uma crise acentuada de soluços e refluxos.





O filho do ex-mandatário brasileiro relatou que a crise começou durante a noite da quarta-feira (26) e continuou ao longo do dia desta quinta.





O parlamentar também criticou: “O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai… o que fazer, Meu Deus?”





Bolsonaro cumpre pena desde a última terça-feira (25), em regime fechado, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde já estava detido preventivamente desde o último sábado (22).





Carlos afirmou que médicos foram acionados para acompanhar a situação do ex-presidente. Veja a declaração na íntegra:





“Acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados nesta tarde (27) diante da persistência de soluços e refluxos que começaram durante a noite e continuaram ao longo do dia. Ele não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai… o que fazer, Meu Deus?”





(Diário do Poder)