NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 199 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (28) EM SOBRAL

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de orçamento 01
Agente funerário 01
Ajudante de motorista 03
Ajudante de obras 04
Almoxarife 01
Analista de logistica 01
Assessor de microcrédito 01
Assistente administrativo 02
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar administrativo 02
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de linha de produção 06
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de mecânica 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bordador, à máquina 01
Camareira de hotel 01
Carregador (armazém) 01
Chapeiro 01
Comprador 01
Confeiteiro 01
Consultor de vendas 17
Controlador de pragas 01
Cozinheiro de restaurante 02
Cozinheiro geral 01
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado domestico nos servicos gerais 01
Engenheiro civil 01
Estoquista 03
Fiel de depósito 01
Garçom 02
Gerente de loja e supermercado 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 02
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Mestre de obras 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 02
Motorista de caminhão 03
Motorista entregador 01
Operador de caixa 04
Operador de empilhadeira 01
Operador de vendas (lojas) 01
Panfleteiro 01
Pasteleiro 01
Pedreiro 01
Promotor de vendas 01
Representante comercial autônomo 04
Salgadeiro 01
Supervisor de vendas comercial 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de operações de telecomunicações 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01
Técnico de vendas 02
Vendedor - no comércio de mercadorias 01
Vendedor de comércio varejista 04
Vendedor de serviços 12
Vendedor interno 05
Vendedor porta a porta 06
Vendedor pracista 08
Vigia noturno 01
Total 142
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Armador de estrutura de concreto 01
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de estoque 01
Estoquista 02
Operador de vendas (lojas) 01
Repositor - em supermercados 01
Trabalhador polivalente da confecção de calçados 50
Total 57
