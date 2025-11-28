CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

CRUELDADE: Pai mata filha de 3 anos, concreta corpo e vive com ele

A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de três anos em Guarulhos, na Grande São Paulo, tendo o pai como principal suspeito. O crime ocorreu há cerca de dois meses, mas só veio à tona após a mãe desconfiar do desaparecimento da filha, que vivia com o pai e a madrasta. O homem chegou a mentir dizendo que a menina estava sob cuidado do Conselho Tutelar, mas, sem encontrá-la em nenhuma unidade, a mãe procurou a delegacia e pediu investigação.

Durante uma visita à casa do ex-companheiro, a mãe confrontou a madrasta, e o pai acabou confessando o assassinato. A menina foi morta um dia antes de completar quatro anos e teve o corpo concretado na lavanderia da residência. Informações preliminares indicam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes da madrasta e levantam suspeitas de que a menina também tenha sofrido violência.

Fonte: Luiz Bacci

