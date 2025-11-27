Novos detalhes mostram a forma perturbadora como a universitária foi assassinada

Novos detalhes surgiram na investigação do feminicídio da universitária Allison Juliana Altamirano Poveda. O corpo da jovem de 23 anos foi encontrado desmembrado e escondido sob um colchão, no qual, segundo as autoridades, um dos quatro suspeitos estaria deitado no momento em que a descoberta foi realizada na província de Tungurahua.





A investigação aponta que um dos suspeitos, identificado como Johan Santiago V.M., teria insistido para que Allison se dirigisse ao local do crime, chegando a providenciar um táxi para o deslocamento da vítima. A universitária, que era de Tena, foi levada ao ambiente onde o crime aconteceu.





Segundo relato dos policiais, após a vítima adormecer, os réus supostamente teria cometido abusos sexuais contra a jovem. Em seguida, Allison Altamirano teria sido sufocada, antes que os suspeitos iniciassem o desmembramento parcial do corpo.





A investigação indica que o grupo tentou eliminar as provas: eles limparam a cena do crime, trocaram de roupa e, por fim, cobriram o corpo com um colchão, na tentativa de ocultar o feminicídio.





Fonte: Luiz Bacci