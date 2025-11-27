Picada de inseto mata trabalhador

Um trabalhador de 40 anos morreu após sofrer uma reação grave a uma picada de inseto enquanto executava um serviço em uma área de mata em Treviso, no Sul de Santa Catarina, no início da tarde de quarta-feira (26). A vítima foi identificada como Jefferson Mateus Orige.





De acordo com as equipes do Saer e do Samu Aeromédico, Jefferson atuava na manutenção de uma rede de internet quando foi atingido pelo inseto. A reação alérgica evoluiu rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Quando os socorristas chegaram ao ponto indicado, iniciaram protocolos de atendimento avançado, mas ele já não apresentava sinais vitais.





O local onde Jefferson trabalhava dificultou o resgate. As equipes precisaram empregar técnicas de salvamento vertical para fazer a remoção do corpo, que posteriormente foi levado ao Instituto Médico-Legal. A operação contou com o apoio da Central de Regulação do Samu e da unidade de suporte básico USB 02.





O velório ocorre na capela mortuária do cemitério do bairro São Marcos, em Criciúma. O sepultamento está marcado para as 16h desta quinta-feira (27).





