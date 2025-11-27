CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 27 de novembro de 2025

Polícia cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em zona rural de Macaraú, em Santa Quitéria/CE

quinta-feira, novembro 27, 2025

Na noite da última segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a Polícia Civil do Ceará registrou o cumprimento de um mandado de prisão na zona rural do distrito de Macaraú, localizado no município de Santa Quitéria.

De acordo com informações, a ação ocorreu por volta das 21h30, quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento rotineiro na região. Durante a abordagem a um jovem de 24 anos, os agentes verificaram que havia contra ele uma ordem judicial em aberto.

O mandado em questão foi expedido pela Vara Única da Comarca de Cariré. Os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram à segunda Delegacia de Sobral para os procedimentos legais.

foto ilustrativa

