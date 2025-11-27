Polícia Civil de Sobral cumpre mais mandado de prisão

Na última segunda-feira, 25 de novembro de 2025, a Polícia Civil da cidade de Sobral cumpriu um mandado de prisão contra J.V.S.A.





O cumprimento do mandado ocorreu após a equipe da 1ª Delegacia de Sobral tomar conhecimento da existência da ordem judicial contra o suspeito. Ele havia sido preso em flagrante no dia 22 de novembro de 2025.





O suspeito, nascido em 29 de outubro de 2002, residente na zona rural de Groaíras, Ceará, é investigado sob diversas acusações e agora está formalmente detido em cumprimento à ordem judicial.





A Polícia Civil segue atuando para garantir a segurança e o cumprimento das leis na região, reforçando o compromisso com a justiça e a ordem pública.





Mandados cumpridos: 0200517-62.2024.8.06.0058.01.0003-03 e outros





A 2ª Delegacia de Sobral reforça o compromisso com a população e continuará trabalhando para o combate à criminalidade na região.