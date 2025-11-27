CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Polícia cumpre mandado de prisão em zona rural de Mucambo/CE

quinta-feira, novembro 27, 2025

A Polícia Militar do Ceará cumpriu, na tarde desta quarta-feira (26), um mandado de prisão contra um homem de 31 anos na localidade de Vila Berânia, zona rural do município de Mucambo.

De acordo com informações, a equipe policial recebeu informações do paradeiro do suspeito e ao chegar ao endereço indicado, os policiais localizaram o homem e deram voz de prisão, pois contral ele existia um mandado de prisão em aberto. Ele foi informado sobre a ordem judicial e, não apresentou resistência.

O homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil, para a lavratura dos procedimentos legais.

