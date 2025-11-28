CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!


 

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

HOMEM É ROUBADO NO BAIRRO JUNCO, EM SOBRAL

sexta-feira, novembro 28, 2025  Nenhum comentário

Na noite desta quinta-feira (27), por volta das 23h, um homem foi vítima de um roubo de celular nas proximidades da Gruta do Junco, em Sobral.

Segundo informações, a vítima estava em um bar e, ao deixar o local, percebeu que um homem desconhecido e armado passou a segui-la. Instantes depois, o suspeito se aproximou e anunciou o assalto. A vítima tentou reagir, mas o criminoso conseguiu roubar o celular. O assaltante fugiu em uma bicicleta, levando um celular.

Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tentará identificar o autor do crime e recuperar os bens roubados.

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 