Trump diz para companhias aéreas considerarem espaço aéreo da Venezuela fechado

EUA x Venezuela - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (29) para que companhias aéreas considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechado.





O comentário foi feito na rede Truth Social e também foi destinado a "pilotos, narcotraficantes e traficantes humanos".





Veja o comentário na íntegra: "A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas: considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela totalmente fechado. Obrigado pela atenção", disse.





Na quinta-feira (27), Trump havia afirmado que ofensivas terrestres contra o narcotráfico na Venezuela deveriam começar "muito em breve".





Durante uma

conferência com militares, Trump afirmou que o tráfico de drogas por mar está diminuindo. Agora, segundo ele, os EUA passarão a impedir também o transporte de entorpecentes por terra, considerado por ele “mais fácil”.





“Alertamos eles a pararem de enviar veneno para o nosso país”, acrescentou.



