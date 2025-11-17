Baú da Taty em Sobral: Taty Girl retorna com Super Convidados!

A próxima parada será em Sobral/CE. No dia 20 de dezembro, no @coqueirosclube, acontecerá o retorno do projeto Baú da Taty, com @tatygirl e seus convidados especiais. Pra cima!





🎟️⚡️ INGRESSO PROMOCIONAL FRONT BETVIP: betvip.bet.br





O usuário deve se cadastrar ou fazer login na BETVIP.

Em seguida, acessar ClubVIP > Aba Missões > Baú da Taty Sobral/CE > Opt-in > Participar agora.

É necessário realizar um depósito de R$ 30,00.

O valor depositado deve ser jogado em slots.

Uma pop-up aparecerá informando que o ingresso foi garantido e que chegará no e-mail cadastrado em até 4 dias úteis.





🚨 ATENÇÃO:

⚠️ O depósito não deve ser feito antes da ativação da missão.

⚠️ A promoção é limitada a 1 (um) ingresso por CPF.

⚠️ Os ingressos são limitados, válidos enquanto durar o estoque.

⚠️ Em caso de dúvidas, o usuário deve consultar o site da BetVIP.





⚫️ LOUNGES

📲 Venda exclusiva: (88) 99627-5555





▪️ Pontos físicos disponíveis:

▫️ Farmácia O Rodolfo

▫️ Farmácia SuaFarma

▫️ Hospital dos iPhones



