segunda-feira, 17 de novembro de 2025

Baú da Taty em Sobral: Taty Girl retorna com Super Convidados!

segunda-feira, novembro 17, 2025  Nenhum comentário

A próxima parada será em Sobral/CE. No dia 20 de dezembro, no @coqueirosclube, acontecerá o retorno do projeto Baú da Taty, com @tatygirl e seus convidados especiais. Pra cima!

🎟️⚡️ INGRESSO PROMOCIONAL FRONT BETVIP: betvip.bet.br

  • O usuário deve se cadastrar ou fazer login na BETVIP.
  • Em seguida, acessar ClubVIP > Aba Missões > Baú da Taty Sobral/CE > Opt-in > Participar agora.
  • É necessário realizar um depósito de R$ 30,00.
  • O valor depositado deve ser jogado em slots.
  • Uma pop-up aparecerá informando que o ingresso foi garantido e que chegará no e-mail cadastrado em até 4 dias úteis.

🚨 ATENÇÃO:
⚠️ O depósito não deve ser feito antes da ativação da missão.
⚠️ A promoção é limitada a 1 (um) ingresso por CPF.
⚠️ Os ingressos são limitados, válidos enquanto durar o estoque.
⚠️ Em caso de dúvidas, o usuário deve consultar o site da BetVIP.

⚫️ LOUNGES
📲 Venda exclusiva: (88) 99627-5555

▪️ Pontos físicos disponíveis:
▫️ Farmácia O Rodolfo
▫️ Farmácia SuaFarma
▫️ Hospital dos iPhones

#TatyGirl #BaúDaTaty #PraCima #BergRabelo #RaphaelAlencar #SamyraShow #MaraPavanelly

