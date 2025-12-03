CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quarta-feira, 3 de dezembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 100 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (3) EM SOBRAL

quarta-feira, dezembro 03, 2025



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Agente funerário 01

Ajudante de cozinha 01

Ajudante de obras 04

Analista de logistica 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de mecânica 01

Bordador, à máquina 01

Camareira de hotel 01

Carregador (armazém) 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 17

Cozinheiro de restaurante 02

Cozinheiro geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Empregado domestico nos servicos gerais 01

Engenheiro civil 01

Frentista 01

Garçom 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 02

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Montador instalador de acessórios 01

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 01

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 01

Promotor de vendas 01

Representante comercial autônomo 04

Salgadeiro 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de operações de telecomunicações 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01

Técnico de vendas 02

Vendedor de comércio varejista 01

Vendedor de serviços 12

Vendedor interno 03

Vendedor porta a porta 06

Vendedor pracista 05

Total 97



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Operador de vendas (lojas) 02

Total 03

