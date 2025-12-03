Assembleia Legislativa do Ceará homenageia Prof. Cleyton Gomes de Paula pelos 30 anos da equipe Nova União de Jiu-Jitsu

Em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o Prof. Cleyton Gomes de Paula foi homenageado pelas três décadas de história da equipe Nova União de Jiu-Jitsu, reconhecimento que resgata a importância de sua trajetória e de sua contribuição decisiva para o desenvolvimento do esporte no município de Sobral e em toda a região Norte do Estado.

Pioneiro e referência na arte suave, o Prof. Cleyton foi o responsável por introduzir o Jiu-Jitsu em Sobral em 1995, período em que a modalidade ainda era desconhecida na cidade. A partir de seu trabalho incansável, teve início o Jiu-Jitsu Sobralense, movimento que cresceu, formou atletas, incentivou jovens e consolidou uma cultura esportiva que hoje integra a identidade local.





Por compromissos profissionais fora do Estado, o homenageado não pôde comparecer à solenidade. Representando-o, subiu à tribuna sua filha, a advogada Dra. Bárbara Machado de Paula, que recebeu a comenda das mãos do autor da proposição, o Exmo. Deputado Estadual David Vasconcelos, do Secretário de Esporte do Estado do Ceará, além dos professores Guilherme Santos e Heder Araújo.





A cerimônia também destacou o papel fundamental que o Prof. Cleyton desempenha na segurança pública cearense. Como Oficial Investigador de Polícia, ele engrandece a Polícia Civil do Estado do Ceará por meio dos excelentes serviços prestados à população, atuando com dedicação, profissionalismo e compromisso social. Sua trajetória no esporte e na instituição policial revela uma vida marcada pelo senso de responsabilidade, disciplina e entrega ao bem-estar coletivo.



