Três corpos são encontrados nas margens do açude Araras, em Varjota

Três corpos foram encontrados nesta terça-feira (02) às margens do açude Paulo Sarasate (Araras), no município de Varjota.





Durante a madrugada, moradores relataram ter ouvido diversos disparos na região. Pela manhã, a Polícia Militar deslocou-se até uma área conhecida como Serrote, que possui uma ilha cujo acesso é possível apenas por barco. As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que localizou três homens já em estado de decomposição.





Ainda não há confirmação sobre possíveis marcas de violência, assim como as vítimas seguem sem identificação. Os corpos foram retirados da água e levados até o bairro Balneário, onde o rabecão aguardava para encaminhá-los ao núcleo da Perícia Forense, em Sobral.





Após o ocorrido, Varjota deverá receber reforço policial nas próximas horas.





Fonte: A Voz Sta. Quitéria