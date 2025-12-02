Lotofácil: Por que essa é a loteria queridinha dos brasileiros?

O nome já diz tudo. A Lotofácil é conhecida por ser uma das loterias onde é estatisticamente menos difícil ganhar um prêmio. Se você acha a Mega-Sena muito concorrida, essa pode ser a sua alternativa ideal.





Com sorteios diários e faixas de premiação generosas, a Lotofácil conquista apostadores que preferem ganhar prêmios menores com mais frequência do que esperar por uma única bolada gigante.





Como funciona a Lotofácil? O volante possui 25 números no total.





Aposta Simples: Você deve marcar 15 números.





Como ganhar: Recebem prêmios quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É isso mesmo: acertando 11 números você já recupera parte do valor da aposta!





Comparando as chances Para se ter uma ideia, a chance de ganhar o prêmio máximo na Lotofácil com uma aposta simples é de 1 em cerca de 3 milhões. Na Mega-Sena, essa chance é de 1 em 50 milhões. A diferença é brutal, o que torna essa loteria muito atrativa.





Aumentando as chances na Lotofácil Assim como em outras loterias, você pode jogar com mais números (16, 17, 18, até 20).





Bolões da Lotofácil: Como jogar com 20 números pode ser caro individualmente, os bolões são extremamente populares nesta modalidade, permitindo cercar diversas combinações e garantindo múltiplos prêmios nas faixas menores caso o prêmio principal não venha.





Se você busca uma dinâmica mais rápida e com retorno mais frequente, a Lotofácil é a sua melhor aposta.