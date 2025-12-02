DETRAN-CE REALIZA LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS APREENDIDOS COM LANCES A PARTIR DE R$ 50

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará um leilão virtual de 10 a 16 de dezembro, em Fortaleza. Serão leiloados, ao todo, 2.916 itens entre sucatas, automóveis e motocicletas, com lances iniciais a partir de R$ 50.





Será possível realizar visitação presencial, de 9h às 16h, no pátio do leiloeiro oficial Celso Cunha Leilões, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. Os lotes de sucata só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.





O Detran-CE ressalta que o arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de responsabilidade do arrematante efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência e confecção de placas.





Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilões de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias.









Atenção





O órgão estadual de trânsito informa que não encaminha nenhum tipo de boleto ou cobrança em aplicativos de mensagens como WhatsApp ou e-mail. Desconfie de sites falsos e ofertas com preços e lances iniciais muito abaixo do que normalmente é praticado no mercado de leilões e não realize nenhum tipo de pagamento antecipado.









Serviço





Leilão de Veículos do Detran-CE em Fortaleza

Formato: On-line, no site do leiloeiro celsocunhaleiloes.com.br

Data: 10 a 16 de dezembro de 2025

Visitação presencial: Dia 9 de dezembro

Local: Celso Cunha Leilões – Rua Cel Zacarias José de França, 255A – Cajazeiras, Fortaleza/CE