segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 95 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (1) EM SOBRAL

segunda-feira, dezembro 01, 2025  Nenhum comentário

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Administrador de orçamento 01

Agente funerário 01

Ajudante de cozinha 01

Ajudante de obras 04

Almoxarife 01

Analista de logistica 01

Assistente administrativo 01

Assistente de mídias sociais 01

Assistente de vendas 02

Auxiliar administrativo 02

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de marceneiro 01

Auxiliar de mecânico de autos 01

Auxiliar técnico de mecânica 01

Auxiliar técnico de refrigeração 01

Bordador, à máquina 01

Camareira de hotel 01

Carregador (armazém) 01

Chapeiro 01

Consultor de vendas 12

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro geral 02

Desenhista projetista de construção civil 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Engenheiro civil 01

Garçom 01

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Mecânico de automóvel 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01

Mecânico de refrigeração 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 03

Operador de caixa 04

Operador de empilhadeira 01

Pedreiro 01

Promotor de vendas 01

Representante comercial autônomo 04

Salgadeiro 01

Técnico de manutenção elétrica 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Vendedor de comércio varejista 03

Vendedor de serviços 10

Vendedor interno 04

Vendedor porta a porta 06

Total 91



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de estoque 01

Operador de vendas (lojas) 01

Repositor - em supermercados 01

Total 04

