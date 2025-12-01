NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 95 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (1) EM SOBRAL

FAÇA SEU AGENDAMENTO AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Administrador de orçamento 01
Agente funerário 01
Ajudante de cozinha 01
Ajudante de obras 04
Almoxarife 01
Analista de logistica 01
Assistente administrativo 01
Assistente de mídias sociais 01
Assistente de vendas 02
Auxiliar administrativo 02
Auxiliar de expedição 01
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de marceneiro 01
Auxiliar de mecânico de autos 01
Auxiliar técnico de mecânica 01
Auxiliar técnico de refrigeração 01
Bordador, à máquina 01
Camareira de hotel 01
Carregador (armazém) 01
Chapeiro 01
Consultor de vendas 12
Cozinheiro de restaurante 01
Cozinheiro geral 02
Desenhista projetista de construção civil 01
Empregado doméstico nos serviços gerais 01
Engenheiro civil 01
Garçom 01
Instalador de sistemas fotovoltaicos 01
Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01
Mecânico de automóvel 01
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01
Mecânico de refrigeração 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 03
Operador de caixa 04
Operador de empilhadeira 01
Pedreiro 01
Promotor de vendas 01
Representante comercial autônomo 04
Salgadeiro 01
Técnico de manutenção elétrica 01
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Vendedor de comércio varejista 03
Vendedor de serviços 10
Vendedor interno 04
Vendedor porta a porta 06
Total 91
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar administrativo 01
Auxiliar de estoque 01
Operador de vendas (lojas) 01
Repositor - em supermercados 01
Total 04
