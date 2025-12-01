NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 95 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (1) EM SOBRAL





OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Administrador de orçamento 01



Agente funerário 01



Ajudante de cozinha 01



Ajudante de obras 04



Almoxarife 01



Analista de logistica 01



Assistente administrativo 01



Assistente de mídias sociais 01



Assistente de vendas 02



Auxiliar administrativo 02



Auxiliar de expedição 01



Auxiliar de limpeza 01



Auxiliar de marceneiro 01



Auxiliar de mecânico de autos 01



Auxiliar técnico de mecânica 01



Auxiliar técnico de refrigeração 01



Bordador, à máquina 01



Camareira de hotel 01



Carregador (armazém) 01



Chapeiro 01



Consultor de vendas 12



Cozinheiro de restaurante 01



Cozinheiro geral 02



Desenhista projetista de construção civil 01



Empregado doméstico nos serviços gerais 01



Engenheiro civil 01



Garçom 01



Instalador de sistemas fotovoltaicos 01



Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01



Mecânico de automóvel 01



Mecânico de manutenção de máquinas industriais 01



Mecânico de refrigeração 01



Motofretista 01



Motorista de caminhão 03



Operador de caixa 04



Operador de empilhadeira 01



Pedreiro 01



Promotor de vendas 01



Representante comercial autônomo 04



Salgadeiro 01



Técnico de manutenção elétrica 01



Técnico de refrigeração (instalação) 02



Vendedor de comércio varejista 03



Vendedor de serviços 10



Vendedor interno 04



Vendedor porta a porta 06



Total 91







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Auxiliar administrativo 01



Auxiliar de estoque 01



Operador de vendas (lojas) 01



Repositor - em supermercados 01



Total 04