Polícia apreende arma, granada e maconha em distrito de Reriutaba

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), com apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) de Guaraciaba do Norte, apreenderam uma pistola, uma granada e uma grande quantidade de maconha neste domingo (30), no distrito de Amanaiara, em Reriutaba.





De acordo com a corporação, por volta das 13h30, os policiais receberam informações do setor de inteligência sobre dois homens que estariam comercializando drogas na região. Ao chegarem ao local indicado, um dos suspeitos percebeu a aproximação das viaturas, correu para uma área de mata e conseguiu fugir. Durante a fuga, o homem abandonou uma bolsa em uma oficina desativada.





No material deixado para trás, os agentes encontraram: uma pistola calibre .380; 53 munições de 9 mm; um aparelho celular; uma granada; grande quantidade de maconha já fracionada para venda; uma balança de precisão e R$ 317 em dinheiro. Uma equipe do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionada e realizou a desativação segura do artefato explosivo.





Todo o material apreendido foi encaminhado para a 2ª Delegacia Municipal de Polícia Civil, onde o caso será investigado.





Via portal A Voz Sta. Quitéria



