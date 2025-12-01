Mulher é assassinada com golpe de faca no Ceará; ex-namorado é preso

Jhessilane Silva estava trabalhando em uma loja de comésticos quando o criminoso invadiu o local e foi preso, na cidade de Maranguape.





Uma mulher foi assassinada neste sábado (29) com um golpe de faca. Jhessilane Silva, de 24 anos, estava trabalhando em uma loja de cosméticos de Maranguape, quando o criminoso invadiu e a atacou. Ela deixa duas filhas.





Segundo informações , o suspeito, que não teve a identidade divulgada, cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com Jhessy, como era conhecida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital.





"O que aconteceu na loja foi algo que ninguém esperava. No momento eu tenho que ser muito forte para dar assistência à família da Jhessy. Infelizmente, como vocês já sabem, ela se foi", comentou a mulher que era gerente na loja onde a vítima trabalhava.





Nas redes sociais, o prefeito de Maranguape, Átila Câmara, lamentou o caso.





"Com pesar recebi a notícia do falecimento da jovem, Jhessilane, que teve a sua vida ceifada de forma torpe e brutal. Deixo minhas condolências à família e episódios como esse escancaram o quanto ainda temos que lutar pelos direitos das mulheres de modo vigilante e constante", disse o gestor.





A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maranguape.





