Saiba o que se sabe sobre a mulher atropelada e arrastada por mais de 1 km em SP que perdeu as pernas

O agressor Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso na noite deste domingo (30) após ser identificado como o responsável pela tentativa de feminicídio contra Taynara Souza Santos, de 31 anos. O crime de extrema crueldade ocorreu no sábado (29), na Zona Norte de São Paulo, e deixou a vítima gravemente ferida, resultando na amputação de suas pernas.





O caso é tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio motivada por ciúmes, com a polícia ainda investigando a natureza exata da relação entre a vítima e o agressor.









O Crime e as lesões da vítima





O crime aconteceu por volta das 6h da manhã de sábado (29), logo após Taynara deixar o “Bar do Tubarão”, no Parque Novo Mundo.





Dinâmica: Segundo relatos de testemunhas e a Polícia Civil, Douglas avançou com um carro preto contra Taynara após uma discussão. Um funcionário do bar afirmou que viu o agressor acelerar o veículo na direção da vítima e, depois de atingi-la, puxar o freio de mão para aumentar o atrito do carro sobre o corpo dela.

Arrastamento: Imagens entregues à polícia mostram Taynara presa sob o carro, sendo arrastada por um trajeto de mais de 1 km, percorrendo trechos da Avenida Morvan Dias de Figueiredo até a Marginal Tietê.

Estado de Saúde: Taynara, mãe de um menino de 12 anos e uma menina de 7, passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à extensão das lesões. Ela segue internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria.





A Prisão do Suspeito





Douglas Alves da Silva foi localizado e preso pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (CERCO) em um hotel na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo.

Confronto: Ao ser localizado no quarto do hotel, Douglas trocou tiros com os agentes. Segundo o boletim de ocorrência, ele investiu violentamente contra um dos policiais, tentando tomar sua arma, momento em que um agente efetuou um disparo que atingiu o braço do agressor.

Procedimento: Douglas recebeu socorro médico no hospital da região e, após receber alta, foi encaminhado à 4ª Seccional do Cerco. Ele deve ser levado ao 13° DP (Casa Verde).

Acusações: O homem pode responder por resistência, lesão corporal (contra o policial ferido na contenção) e tentativa de feminicídio.

Motivação e relação





A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio, que é a violência motivada por questões de gênero, muitas vezes ligada a ciúmes e controle.





Ciúmes: Testemunhas afirmam que Douglas teria agido por ciúmes, após vê-la conversando com outro homem no bar, o que teria levado ao início da discussão.

Relacionamento: A mãe da vítima relatou à polícia que Taynara não tinha um relacionamento sério com o agressor. A natureza exata da relação entre eles ainda está sendo apurada pela Polícia Civil. (Gazeta Brasil)