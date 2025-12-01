EM SOBRAL - POLÍCIA CIVIL REALIZA MAIS UMA PRISÃO EM FLAGRANTE; VÍDEO

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), prendeu em flagrante uma mulher de 31 anos por ameaça e tentativa de extorsão à própria mãe. O caso foi registrado nesta segunda-feira (24), em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.





Equipes de policiais civis receberam informações que uma mulher, de 50 anos, e um homem, de 20, mãe e filho respectivamente, teriam recebido mensagens de um grupo criminoso solicitando que eles realizassem um deslocamento forçado de sua residência.





Após a realização de investigações e diligências, a PCCE concluiu que as mensagens haviam sido enviadas por uma mulher, de 31 anos, filha e irmã das vítimas. Ela já possuía uma medida protetiva que proibia o contato com a genitora.





A suspeita foi levada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PCCE, onde foi autuada por ameaça, extorsão, descumprimento de ordem judicial e violência doméstica e familiar contra a mulher.





A prisão contou com a participação dos policiais civis da 1ª DP de Sobral (Núcleo Cariré/Groaíras) e da Seção de Inteligência (SEINT) da 1ª Seccional do Interior Norte, além do apoio do Núcleo de Inteligência do DPJIN.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.