Acadêmicos de Jornalismo participam de minicurso com Mateus Ferreira, repórter da TV Verdes Mares

Na última semana, os acadêmicos do curso de Jornalismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram de um minicurso de Jornalismo para TV, ministrado pelo jornalista Mateus Ferreira, repórter da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará, e egresso da instituição. A atividade reuniu cerca de 15 estudantes, além de estagiários do estúdio de TV do UNINTA.





Ao longo de dois dias de formação, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre telejornalismo, compreenderam a dinâmica da produção para TV e aprenderam técnicas aplicadas no cotidiano profissional, aproximando teoria e prática em uma experiência enriquecedora. No laboratório, os estudantes também puderam exercitar o aprendizado adquirido, fortalecendo ainda mais a vivência prática.





No primeiro dia, os alunos tiveram contato com conteúdos fundamentais, como ética jornalística, apuração de notícias, responsabilidade social e termos técnicos específicos do telejornalismo. Já o segundo dia foi dedicado à prática: os acadêmicos foram desafiados a transformar acontecimentos reais em notícias para TV, vivenciando o processo completo de produção audiovisual.





A formação impactou positivamente os estudantes. A acadêmica Kaline Silveira, do 7° período, destacou a riqueza da experiência. “Foi uma experiência incrível. Mateus trouxe um pouco do seu dia a dia, aqueles bastidores reais que não aparecem na TV, e fez cada técnica ganhar sentido na prática. Um momento de muito aprendizado, troca e a sensação boa de estar mais perto da rotina de quem vive o jornalismo de verdade”, destacou.





A estudante Stéfani Marques, também do 7° período, ressaltou o caráter inédito do momento. “Aprendi nomenclaturas, ouvi dicas valiosíssimas e pude beber da experiência real e atual de um repórter da nossa região. Isso alimentou ainda mais meu amor pelo curso e reforçou a responsabilidade do jornalismo”, ressaltou Stéfani.





O aluno Rodrigo Pablo, do 4° período, celebrou a oportunidade de se aprofundar na área que mais admira. “Participar deste curso foi uma oportunidade enorme. Poder me aprofundar nessa área que amo, o telejornalismo, e vivenciar na prática como cada teoria se aplica ao dia a dia da profissão foi realmente transformador”, frisou Rodrigo.





Para Mateus Ferreira, com nove anos de atuação na televisão, compartilhar sua trajetória com novos talentos é uma forma de retribuição e incentivo. “Essa é a primeira edição do minicurso, pensado justamente para apresentar esse mundo vasto do jornalismo na televisão. Para além do que aparece na telinha, desempenhamos muitos outros papéis atrás das câmeras que merecem destaque. É desafiante, mas também muito empolgante quando conseguimos transformar realidades com nossa voz e com a imagem que mostramos na TV.”





Durante o encontro, o jornalista também compartilhou experiências de coberturas de grande repercussão no Ceará, abordando temas como segurança pública, impactos das mudanças climáticas, pandemia e reportagens positivas que ganharam espaço em veículos nacionais.





Integrante da primeira turma do curso de Jornalismo do UNINTA e formado em 2017, Mateus celebrou o retorno à instituição e afirmou que voltar à faculdade para compartilhar experiências e ensinar um pouco do que desenvolve no trabalho há quase dez anos é uma experiência muito gratificante.





Fonte: UNINTA