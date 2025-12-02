Aluno fere três pessoas em escola particular de Fortaleza

Equipes da Polícia Militar e do Samu estiveram no local nesta terça-feira (2).

Um aluno de 15 anos feriu três pessoas em uma unidade de uma escola particular localizada no bairro José de Alencar, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (2). O adolescente foi apreendido pelas autoridades.





Segundo informações preliminares sobre o caso, um professor, uma coordenadora e outro estudante do colégio Christus Sul ficaram feridos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o jovem foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado um Ato Infracional Análogo ao crime de lesão corporal dolosa em desfavor dele.









O que aconteceu?





O Diário do Nordeste opta por não divulgar detalhes do ataque, como a forma como foi cometida a ação violenta, para não estimular outras semelhantes.





Imagens do local mostram que ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no local para prestar socorro às vítimas.





O pai do estudante ferido afirmou, em entrevista à TV Verdes Mares após o ocorrido, que o filho foi socorrido e passou por cirurgia ainda durante esta manhã. Ele contou que foi chamado à escola pouco depois de ter deixado o jovem no local.





Até o fim desta manhã, não se sabe qual o estado de saúde das vítimas. A escola foi procurada e ainda não se pronunciou sobre o caso.









MPCE lamenta o caso





Em nota, o Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio da Educação e do Programa Previne lamentou o ocorrido, citando-o como "mais um caso de violência" nas dependências de uma escola cearense.





O órgão ainda se solidarizou com os estudantes, pais de alunos e profissionais do colégio, pontuando que o programa Previne, desenvolvido pelo MPCE, "vem estimulando instituições de ensino públicas e particulares de todo o estado a promover a cultura de paz no ambiente escolar".

Onde e como denunciar ameaças e ataques às escolas





Ataques a escolas são casos atípicos no Ceará. Especialistas veem o problema como complexo, mas há medidas efetivas que podem ajudar a combater e prevenir novas ocorrências.





Segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, ou ainda via " e-denúncia ".





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7588, da DCA. O sigilo e o anonimato são garantidos.





No âmbito federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal digital para coleta de denúncias sobre possíveis ameaças a escolas. O canal pode ser acessado aqui . As denúncias são anônimas.





Fonte: Diário do Nordeste