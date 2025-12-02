CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 2 de dezembro de 2025

Duas pessoas morrem e uma fica ferida em intervenção policial em Tianguá; VÍDEO

Dois homens morreram e um ficou ferido durante uma intervenção policial na noite de segunda-feira (1º), na Avenida Luiz Gonzaga de Vasconcelos, no bairro Monsenhor Tibúrcio, em Tianguá.

De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos estariam prestes a cometer um atentado contra a vida de outras pessoas quando foram surpreendidos por uma equipe policial. Segundo as autoridades, os suspeitos teriam efetuado disparos contra a guarnição, o que deu início a uma intensa troca de tiros.

José Felipe Marques Silva, de 20 anos, e José Silva Fernandes, de 17, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. O terceiro envolvido, identificado como Antônio Alyson de Medeiros Carvalho, de 19 anos, também foi encaminhado para atendimento médico e permanece internado.

Durante a ação, três armas de fogo e diversas munições foram apreendidas. Nenhum policial ficou ferido. Com informações de Ibiapaba 24h

