HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM SOBRAL

Um homic1dio a bala foi registrado na noite desta terça-feira, 20 de janeiro, no bairro Campo dos Velhos, em Sobral. O crim3 ocorreu nas proximidades do Parque da Cidade e causou grande repercussão entre moradores da área.





A vítima foi identificada como Alan de Souza Moraes, de 21 anos. Conforme informações apuradas, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram até a residência do jovem, invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos de arma de fogo.





Alan foi atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local, antes da chegada do socorro médico.





Equipes da Perícia Forense e o rabecão estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe e a remoção do corpo.





O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará, que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.





Sobral registra o quarto homicídio doloso do corrente ano! Com informações de Fnews