Prefeito Oscar Rodrigues cumpre agenda no distrito de Aracatiaçu

Nesta quarta-feira (21/01), o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, cumpriu agenda institucional no distrito de Aracatiaçu, com o objetivo de acompanhar de perto serviços e ações em áreas estratégicas do município.





A agenda teve início com visita técnica à Areninha do bairro Areinha, onde o prefeito verificou as condições do espaço e discutiu encaminhamentos para o fortalecimento das atividades esportivas e de lazer na comunidade.





Em seguida, o prefeito esteve no Centro de Educação Infantil (CEI) Teresinha Marinho, onde acompanhou a volta às aulas, dialogou com a equipe da unidade e reforçou o compromisso da gestão com a qualidade da educação infantil no distrito.





A programação foi concluída no Centro de Saúde da Família (CSF) Leda Prado, onde o prefeito visitou o local para verificar o funcionamento dos atendimentos e serviços de saúde, assegurando que a população esteja sendo bem assistida pela atenção básica.



