Lula decidirá quem serão candidatos aos governos do Ceará e da Bahia

O presidente Lula está focado na reeleição e sabe da importância do Nordeste para que o quarto mandato venha. Por isso, está de olho nas Eleições para os governos do Ceará e da Bahia. Caso os números não melhorem nesses estados, nos bastidores, circula a possibilidade do governador Elmano ser trocado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para concorrer pelo PT aos votos cearenses, e Jerônimo Rodrigues ser substituído pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para disputar os votos dos baianos pelo partido.





Segundo matéria da Folha desta quarta-feira (21), quando o assunto é Ceará, Lula está preocupado com as pesquisas de intenção de voto que colocam Ciro Gomes (PSDB) à frente do governador Elmano de Freitas (PT). De acordo com o jornal, "a avaliação, no Palácio do Planalto, é que o presidente poderá retirar Elmano da disputa e colocar Camilo na eleição pelo governo cearense caso conclua, nos próximos meses, que essa é a única chance de seu grupo político não perder no estado".





Camilo tem defendido que seu candidato é Elmano e que fará de tudo para que ele seja reeleito. "Tanto aliados do presidente quanto do ministro avaliam que ele só concorreria ao governo cearense por uma ordem expressa de Lula", informa a folha.





Lula teve 70% dos votos cearenses no segundo turno em 2022 e, segundo aliados, precisa manter o bom resultado para reduzir o risco de perder a reeleição deste ano.





Fonte: CN7