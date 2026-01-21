DESINFETANTE NA VEIA: servidores de hospital podem ter matado cerca de 20 pacientes

Os técnicos em enfermagem Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva são suspeitos de mat4r cerca de 20 pacientes, conforme divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta terça-feira, 20. A suspeita recai sobre o trio – agora considerados serial killers – depois da confissão do goiano Marcos, de 24 anos, e Marcela, de 22, que admitiram ter praticado três homicídios contra pacientes da UTI do Hospital Anchieta, no Distrito Federal.





Marcos é apontado como líder do esquema e principal autor das mort3s, enquanto as demais são citadas pela PC como facilitadoras. Segundo a investigação, o goiano injetou doses altas de um medicamento nos pacientes. Ou seja, usou o produto como veneno. Em uma das vítimas, ele também injetou desinfetante na veia. Entre as vítimas estão:





- Miranilde Pereira da Silva, professora aposentada de 75 anos – os três suspeitos respondem por homicídio qualificado;





- João Clemente Pereira, servidor público de 63 anos – o técnico e uma técnica respondem por homicídio qualificado;





- Marcos Raymundo Fernandes Moreira, servidor público de 33 anos – o técnico e a outra técnica respondem por homicídio qualificado.





COM INFORMAÇÕES DE @MAISGOIAS